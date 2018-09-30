خبيرة تجميل: بوتين أجرى عملية تجميل سرًا (صور)

كشفت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أجرى عدة عمليات تجميلية في جفنيه وجبينه وخديه.

ومن المعروف أن بوتين البالغ من العمر 65 عامًا يتحلى بقدر كبير من الاهتمام بمظهره الجسدي وشكله.

وقالت إيمي سكوت الخبيرة في الجراحة التجميلية من مركز MYA Cosmetic Surgery في لندن، إن الرئيس الروسي أجرى عمليات تجميل بتكلفة تصل إلى 8.000 جنيه إسترليني.

وأضافت أن بوتين خضع لجراحة تجميلية خفية وإجراءات غير جراحية لجعله يبدو أصغر سنًا والمساعدة في تأخير عملية الشيخوخة الطبيعية.

ويبدو بوتين مختلفًا تمامًا الآن عما كان عليه، حيث بدا وجهه ممتلئًا، وعيناه أضيق وأصبح يعاني من تجاعيد أقل.

وتعتقد سكوت أن بوتين استخدم حقن البوتوكس، وقام بعملية تقويم لجفن العين، كما أزال الجلد الزائد والدهون من الجفنين العلوي والسفلي، واستخدم أيضًا حقن الحشو التجميلية في منطقة الخد.

كما أشارت سكوت إلى أنه استخدم علاجات غير جراحية مثل الحقن المضادة للتجاعيد لضمان أن يكون لديه جلد أكثر نعومة، واقترحت أن بوتين قد فعل ذلك بكميات صغيرة لتجنب “نظرة مجمدة” على وجهه.