بعد اغتيال تارة فارس.. ملكة جمال العراق شيماء قاسم تتلقى تهديدًا بالقتل (فيديو)

بعد أيام من اغتيال العارضة تارة فارس في بغداد، نشرت العارضة والإعلامية “شيماء قاسم” الحاصلة على لقب ملكة جمال العراق عام 2015، اليوم السبت، مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام”، قالت فيه “إنها تلقت تهديدات بالقتل”.

وقالت شيماء وهي تبكي، إنها تلقت رسائل تهديد بالقتل جاء فيها “جايلك الدور”، متسائلة “هل ذنبنا أننا خرجنا على الإعلام وأصبحنا مشهورين أن يتم ذبحنا مثل الدجاج؟”.

وأضافت في الفيديو، الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، “أنّها عندما تفتح صفحتها تجد رفيف، وتارة الفارس، ورشا، موضوع على صورهم الشارة السوداء وأنها ستلحق بهم”.

وتابعت قاسم “أن كل من يخرج يقول هؤلاء عاهرات اقتلوهن، وكل من يحرض على القتل دون حق فهو في جهنم وبئس المصير، وكل من ماتوا فهم شهداء غصبًا عمّن يرضى ومن لا يرضى”، حسب تعبيرها.

يذكر أن العراق شهد الكثير من حوادث القتل والاغتيال، كان أخرها مقتل وصيفة ملكة جمال العراق 2015 تارة الفارس.

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، قد قرر أمس الجمعة، تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في عمليات الاغتيال التي يشهدها العراق مؤخرًا، والتي وصفها العبادي بـ”المنظمة والمخطط لها”.