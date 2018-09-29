النجم الأمريكي كيفن سبيسي يواجه تهمة التحرش مجددًا من قبل “مدلك”

تقدم شخص يعمل “مدلكًا” في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، بشكوى لدى المحكمة العليا في لوس أنجلوس أمس الجمعة، يتهم فيها النجم الأمريكي كيفن سبيسي بالتحرش به خلال جلسة للتدليك (ماساج)، حسب موقع “20 مينوت”.

فحسب رواية المشتكي، اتصل أحد المقربين من الممثل بالمدلك قبل سنتين، للحضور إلى منزل سبيسي من أجل جلسة تدليك، فامتثل وحضر فعلًا، وبعد بدء الجلسة بفترة قصيرة صدرت من الممثل حركات ذات إيحاءات جنسية.

وقال المدلك، إنه غادر المنزل بسرعة مرتبكًا، حاملًا طاولة المساج، لكنه نسي أغطية وبعض الزيوت التي يستخدمها في عمله.

وبلغ عدد الشكاوى الموضوعة في مكتب النائب العام في لوس أنجلوس، في مواجهة بطل مسلسل “هاوس اوف كارد” إلى 15، ناهيك عن الشكوى التي تم التحفظ عليها بسبب التقادم، لأن وقائعها تعود للعام 1992.

ودمرت شكاوى التحرش الجنسي المسيرة الفنية لكيفن سبيسي تمامًا، بعد النجومية والفوز بجائزة الأوسكار لمرتين سنتي 1995 و1999، حيث أعفته شركة نيتفليكس من العمل في مسلسلها الناجح “هاوس اوفلا كارد” الذي كان يقوم ببطولته، كما تم طرده من فيلم “ريدلي سكوت” الأخير.