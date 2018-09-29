بمعطف وبوط مغطييْن بالدولارات.. إطلالة غريبة جديدة لـ”كيم كاردشيان” (صور)

بررت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كاردشيان ارتداء فستان مصنوع كله من الدولارات بالقول: “ماذا بإمكانك أن ترتدي في حفل لصديقتك، التي باعت حصتها في الشركة بمبلغ 2 بليون دولار؟

صحيفة نيوزريبلك، وهي تنشر صور كيم كاردشيان، في حفل ميلاد إحدى صديقاتها، مرتدية معطفًا مغطًى بالكامل بالدولارات، ومثله البوط برقبة، بكلفة إجمالية تصل حوالي ألفي دولار، قالت إنها موضة ليست جديدة. فهي تصميم قديم لجيرمي سكوت يعود إلى عام 2001.

مع معطف وبوط الدولارات، وحقيبة يد صغيرة عليها إشارة الدولار، اختارت كيم تسريحة ذيل الحصان، مع أحمر شفاه ميتالك وماكياج عيون نحاسية، وفوقها كلها نظارة سوداء من تصاميم عقد تسعينات القرن الماضي.

يذكر أن ثروة كارداشيان لا تزيد على 350 مليون دولار، حسب تقديرات مجلة كوزموبوليتان.