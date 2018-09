عبدالمنعم عمايري يعلق على خبر خطبته من فنانة شابة.. ماذا قال؟ (فيديو)

View this post on Instagram

@eremnews عبدالمنعم عمايري يعلق على خبر خطبته من فنانة شابة.. ماذا قال؟. . سخر الفنان السوري عبد المنعم عمايري من الشائعات التي لاحقته مؤخرًا حول خطوبته من فنانة صاعدة، معتبرًا أنها أفضل من شائعات الموت. وكشف النجم السوري، خلال لقائه على هامش العرض الخاص لفيلم “دمشق حلب“، وهو من تأليف تليد الخطيب وإخراج باسل الخطيب وإنتاج المؤسسة العامة للسينما، عن تحضيراته للموسم الدرامي المقبل، مؤكدًا في الوقت نفسه على أهمية العمل السينمائي؛ خاصة عندما يجتمع الكبار في العمل مثل “دمشق حلب” من بطولة الفنان دريد لحام. وأشار عمايري إلى أن السينما تبعث دومًا بالمفاجآت الجميلة؛ خاصة عندما يتابع الفنان ردود فعل الجمهور. . #إرم نيوز #تفاعل #لايك #لايكات #منوعات #أخبار #السعودية #الامارات #الكويت #البحرين #عمان #اليمن #لبنان #العراق #مصر #سوريا #فنان #خطوبة #عبدالمنعم_عمايري