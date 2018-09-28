مجددًا.. زوجة أحمد الفيشاوي تثير مواقع التواصل بإطلالتها في ختام مهرجان الجونة (فيديو)‎

استطاعت ندى الكامل زوجة الفنان المصري أحمد الفيشاوي، خطف اهتمام مواقع التواصل الاجتماعي المصرية بإطلالتها الساخنة التي ظهرت بها بحفل ختام مهرجان الجونة السينمائي.

وارتدت زوجة الفيشاوي فستانًا أسود عاري الكتفين تمامًا وشفاف أظهر الكثير من معالم جسدها بشكل مثير.

وهاجم عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي النجم المصري الشاب بسبب ما اعتبره البعض إصرارًا منه على إثارة الجدل، إذ قالت إحدى الناشطات: “أحمد الفيشاوي مستفز يع ما بطيقه”.

وانتقدت ناشطة أخرى أحمد الفيشاوي وزوجته، قائلة: “هو أحمد الفيشاوي ومراته دول مالهم بجد”.

وأضاف ناشط: “كنت بحب أحمد الفيشاوي جدًا وبحس إنه مظلوم في الوسط الفني لكن اللي شفته منه في الفترة الأخيرة كل ما أشوفه أحس باشمئزاز غريب..ربنا يهديك”.

وتصدر الفيشاوي وزوجته موقع البحث العالمي “جوجل” داخل مصر والسعودية بعد ظهورهما لأول مرة بفعاليات افتتاح فيلمه “عيار ناري” بمهرجان الجونة، إذ خطفت الأنظار بإطلالتها الساخنة إلى جانب تقبيل الفيشاوي لها بشكل مثير على السجادة الحمراء.