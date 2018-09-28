أبرزها “يوم الدين”.. تعرف على الأفلام الفائزة بجوائز مهرجان الجونة السينمائي

اختتمت فعاليات الدورة الثانية من مهرجان الجونة السينمائي اليوم الجمعة في حضور كوكبة من النجوم والنجمات، أبرزهم كان النجم العالمي سيلفستر ستالون وأوين ويلسون.

وحصد العديد من النجوم، جوائز عن أعمالهم الفنية الأخيرة، كما تم تكريم فنانين عن مجمل أعمالهم ضمن فعاليات المهرجان.

في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، حصد الفيلم المصري “يوم الدين” جائزة أفضل روائي طويل عربي، بينما ذهبت جائزة أفضل ممثلة لجوانا كوليج عن فيلم cold war.

جائزة نجمة الجونة للفيلم الروائي الطويل تذهب إلى فيلم يوم الدين#مهرجان_الجونة #GFF18 pic.twitter.com/EBdC0YgHfH — Cinema Guide (@CinemaGuide) September 28, 2018

أما جائزة أفضل ممثل ففاز بها محمد ظريف عن فيلم “ولدي” من تونس للمخرج محمد بن عطية.

وحصد فيلم “أرض متخيلة” من سنغافورة للمخرجة ايوا سيوا هوا جائزة نجمة الجونة الذهبية للفيلم الروائي الطويل.

بينما حصل فيلم “راي وليز” من المملكة المتحدة للمخرج ريتشارد بيلينجهام على جائزة نجمة الجونة الفضية للفيلم الروائي الطويل.

وفاز فيلم “الوريثتان” من بارجواي للمخرج مارسيلو مارتينيسي بجائزة نجمة الجونة البرونزية للفيلم الروائي الطويل.

أما مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة فحصل فيلم “عن الآباء والأبناء” للمخرج السوري طلال ديركي على جائزة نجمة الجونة لأفضل فيلم وثائقي عربي طويل.

جائزة أفضل ممثلة تذهب إلى جوانا كولنج مهرجان_الجونة #GFF18 pic.twitter.com/TVblGXgEWy — Cinema Guide (@CinemaGuide) September 28, 2018

فيما اقتنص الفيلم أيضًا جائزة نجمة الجونة الفضية للفيلم الوثائقي الطويل.

وفاز فيلم aquarela بجائزة نجمة الجونة الذهبية للفيلم الوثائقي الطويل، بينما حصد فيلم “المرجوحة” من لبنان إخراج سيريل عريس بجائزة نجمة الجونة البرونزية للفيلم الوثائقي الطويل.

أما الأفلام القصيرة ففاز فيلم “أغنيتنا للحرب” بجائزة نجمة الجونة الذهبية وتسلم الجائزة أمير رمسيس نظرًا لغياب مخرجة العمل عن الحضور.

جائزة أفضل فيلم عربي قصير تذهب إلى فيلم ما تعلاش عن الحاجب#مهرجان_الجونة #GFF pic.twitter.com/Z1bQ4SiKJK — Cinema Guide (@CinemaGuide) September 28, 2018

فيما حصد فيلم “حكم” للمخرج ريموند ريبا دوتيز من الفلبين، جائزة نجمة الجونة الفضية للفيلم القصير.

وفاز فيلم “بطيخ الشيخ” لكوثر بن هنية بجائزة نجمة الجونة البرونزية للفيلم القصير.

كما فاز الفيلم المصري “يوم الدين” و”يوم آخر من الحياة” مناصفة بجائزة سينما من أجل الإنسانية، والتي يختارها الجمهور.

واقتنص فيلم “ما تعلاش عن الحاجب” جائزة أفضل فيلم وثائقي عربي، المخصصة من شركة Mentor Arabia.

وحصل النجم العالمي سيلفستر ستالون، على تكريم خاص من نجيب ساويرس رجل الأعمال ومؤسس المهرجان، عن مجمل أعماله الفنية.