سيلفستر ستالون يشعل ختام مهرجان الجونة.. ويداعب نجيب ساويرس (فيديو)

أشعل النجم الأمريكي سيلفستر ستالون ختام مهرجان الجونة السينمائي بعد حضوره إلى الجونة من أجل تكريمه على مجمل أعماله الفنية.

وداعب الممثل الأمريكي الشهير رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس أحد مؤسسي مهرجان الجونة السينمائي خلال وقوفهما معًا على السجادة الحمراء، إذ حاول مازحًا أن يقوم بلعب الملاكمة معه.

وأعرب سيلفستر عن سعادته البالغة – بالكلمة التي ألقاها بعد تكريمه – عن قدومه إلى مصر، إذ أكد أنها مدينة ساحرة وذات تاريخ عريق، ومن يقم بزيارتها يتمنى أن يأتي لها مجددًا.

واختتم مهرجان الجونة السينمائي فعاليات الدورة الثانية منه بإعلان الجوائز وتسليمها لصُناع الأعمال الفائزة بحضور عدد كبير من النجوم المصريين والعرب.