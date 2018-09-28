بالصور.. دفن الموديل العراقية تارة فارس في مثواها الأخير

شيعت، يوم الجمعة، جثمان الموديل العراقية تارة فارس، والتي قتلت، أمس الأول الخميس، بهجوم مسلح وسط العاصمة بغداد.

ونشر بعض أصدقاء ومقربي الموديل العراقية تارة فارس صورا لتشييعها ودفنها في محافظة النجف، حيث أكدوا أن وصية تارة كانت دفنها في النجف، رغم أنها من عائلة مسيحية، لكن حسب مقربين منها، فإن تارة فارس أعلنت (إسلامها) منذ وقت طويل”.

فيما أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية، اللواء سعد معن، في وقت سابق الجمعة، إلقاء القبض على متهم بقتل الموديل تارة فارس، مؤكدًا استمرار التحقيق معه.

وقال معن، في تصريح نقلته وكالة الأنباء العراقية الحكومية الرسمية: “إنه تم تشكيل لجان من قبل الوزارة تنفيذًا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة، حيدر العبادي؛ للقبض على مرتكبي جرائم الاغتيال والخطف”.

وبيّن أنه “سنتخذ إجراءات سريعة خلال 48 ساعة للتوصل إلى الجناة، خاصة المتورطين بقتل تارة فارس في بغداد، والناشطة المدنية سعاد العلي في البصرة”، مؤكدًا أن البعض يحاول بعث رسائل تخويف للمواطنين.

وأثارت حادثة مقتل الموديل العراقية تارة فارس غضبًا عراقيًا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأنها عملية الاغتيال الرابعة لشخصية نسوية من قبل مجهولين؛ ما فتح الباب واسعًا على تساؤلات عن سر غياب أجهزة الدولة العراقية عن ظاهرة قتل مشاهير وناشطين والتستر على ملابساتها.

يذكر أن الموديل العراقية تارة فارس، وهي وصيفة ملكة جمال العراق 2014، وملكة جمال بغداد 2015، قُتلت برصاصات، أطلقها عليها مجهول في العاصمة بغداد، أمس الخميس.