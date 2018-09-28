ممثلة مصرية ترتدي فستانًا من أكياس البلاستيك في ختام مهرجان الجونة (صور)

ظهرت الممثلة المصرية سارة عبدالرحمن ترتدي فستانًا مصنعًا من أكياس بلاستيكية معاد تدويرها، خلال مشاركتها في مهرجان الجونة السينمائي.
ونشرت سارة صورها عبر حسابها الشخصي بموقع “فيسبوك”، وقالت إنها سعيدة لأنها ترتدي 30 كيسًا بلاستيكيًا مُعادًا تدويرها.
جدير بالذكر أن الدورة الثانية لمهرجان الجونة السينمائي عُقدت خلال الفترة من 20 إلى 28، بحضور نجوم الفن المصريين والعرب والأجانب، وتنافس على جوائز المهرجان هذا العام 50 فيلمًا، موزعة على مسابقاته الثلاث، 15 منها في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و12 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة.