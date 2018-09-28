ممثلة مصرية ترتدي فستانًا من أكياس البلاستيك في ختام مهرجان الجونة (صور)

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الدورة الثانية لمهرجان الجونة السينمائي عُقدت خلال الفترة من 20 إلى 28، بحضور نجوم الفن المصريين والعرب والأجانب.