الإعلامية التونسيّة ريم بوقمرة تغادر قناة العربية

أعلنت الإعلامية التّونسية ريم بوقمرة عن استقالتها من عملها كمذيعة في قناة العربية السعوديّة.

ونشرت بوقمرة، اليوم الجمعة، مقطع فيديو عبر حسابها الموثّق على “فيسبوك” يظهرها في مدينة ميلانو الإيطالية، مُدوّنة المنشور التالي: “بعض القرارات صعبة ولكنها ضرورية في فترة من فترات الحياة.. كل الود للغوالي، لمن صاحبوني في هذه الرحلة الرائعة، أصدقائي وزملائي ومدرائي في قناة العربية، شكرًا على تفهمكم ودعمكم اللامتناهي.. والأكيد لنا لقاءات أخرى”.

وأشارت بوقمرة، في تصريح لإذاعة موزاييك التونسيّة، إلى أنّها تريد أن تأخذ قسطًا من الراحة بعد نسق ماراثوني على امتداد 6 سنوات متواصلة قامت خلالها بتقديم النّشرات الإخباريّة والعمل الصحفي الميداني.

وأردفت: “أعرف أنّ استقالتي فاجأت المتابعين، ولكنني فكّرت مليًّا في القرار وأعتقد أنها اللحظة المناسبة لتقييم التّجربة والتقاط الأنفاس قبل خوض تجربة جديدة”.

وأمضت الإعلامية التونسية سنوات عديدة في مجال تقديم البرامج الثقافية والاجتماعية، قبل الانتقال إلى مجال السياسة ونشرات الأخبار.

وفي أيلول/سبتمبر 2017، غادرت ريم بوقمرة مقرّ قناة العربية بدبي للالتحاق بمقر القناة في باريس بسبب زواجها واستقرار زوجها في العاصمة الفرنسية وعدم قدرته على الانتقال إلى دبي.