رجل دين عرض عليها “زواج المتعة”.. هل هذا الفيديو السبب في اغتيال تارة فارس؟

تداول ناشطون عراقيون مقطع فيديو يعود للموديل الشابة، تارة فارس، التي تعرّضت للاغتيال أمس الخميس برصاصات مجهول في العاصمة بغداد، ورجّح البعض أن يكون السبب وراء اغتيالها.

وتقول وصيفة ملكة جمال العراق خلال الفيديو إن رجل دين عرض عليها “زواج المتعة” منتقدة إياه، كما تعرّضت لسياسيات وبرلمانيات في العراق، متهمة أصحاب المناصب السياسية بالفساد.

واتهمت فارس بعض رجال الدين بأنهم في زواج المتعة يحللون لنفسهم ويحرمون على غيرهم، متسائلة، هل يرضى هؤلاء تزويج بناتهم بهذه الطريقة، وقالت إنها ابتعدت عن الطائفية، وأنها أشرف من بعض السياسيات والبرلمانيات، المتورطات في الفساد.

وذكرت خلال الفيديو الذي لم يعرف تاريخ نشره، أنها عاشت لنفسها كما تريد، ولم تقل يومًا هذا شيعي أو هذا سني، في تأكيد على شجبها للطائفية التي يعاني منها العراق، وتنتشر بين بعض أطيافه.

وتعد عملية اغتيال تارة فارس الرابعة من نوعها لشخصية نسوية في عمليات تصفية ممنهجة.