قناة العراقية الرسمية توقف حيدر زوير عن العمل بسبب تغريدة عن اغتيال “تارة فارس”

أصدرت إدارة قناة العراقية الرسمية، أمرًا بإيقاف عمل مقدم برنامج؛ بعد تغريدة له بحسابه في “تويتر” عن مقتل المودل العراقية، تارة فارس، التي اغتيلت يوم أمس، على يد مجهول.

وقال مصدر في القناة لـ “إرم نيوز”، إن “إدارة شبكة الإعلام العراقي أوقفت مقدم البرامج في قناة العراقية الرسمية الإخبارية، حيدر زوير، عن العمل بسبب تغريدته عن مقتل تارة فارس”.

وكان “زوير” قد كتب تغريدة على حسابه في “تويتر” عقب اغتيال “فارس”، تغريدة قال فيها “كافي عاد، عاهرة وانكتلت”.

وبيّن المصدر – الذي طلب عدم ذكر اسمه – “أن قرار إدارة شبكة الإعلام العراقي جاء، لتهجمه غير المبرر على تارة فارس، وإساءته لمشاعر ذوي وأصدقاء ومحبي الفتاة، والتي أثارت حفيظة الكثيرين الذين اتهموا الشبكة وتهجموا على خطابها المهني”.

وتعرض “زوير” إلى الكثير من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تغريدته، فيما حمله البعض مسؤولية الجرائم المستقبلية التي قد تحصل بإعطائه للعصابات مبررًا غير منطقي للقتل.

ودفع الهجوم على الإعلامي العراقي وتغريدته المسيئة – على ما يبدو – إلى إغلاقه حسابه، الذي اختفى من موقع “تويتر”.

وأثارت حادثة مقتل المودل العراقية تارة فارس غضبًا عراقيًا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأنها عملية الاغتيال الرابعة لشخصية نسوية من قبل مجهولين؛ ما فتح الباب واسعًا على تساؤلات عن سر غياب أجهزة الدولة العراقية عن ظاهرة قتل مشاهير وناشطين والتستر على ملابساتها.

يذكر أن المودل العراقية تارة فارس، وهي وصيفة ملكة جمال العراق 2014، وملكة جمال بغداد 2015، قتلت برصاصات، أطلقها عليها مجهول في العاصمة بغداد.