مي العيدان تكشف آخر محادثة لها مع الموديل العراقية تارة فارس قبل مقتلها

كشفت الإعلامية والممثلة الكويتية مي العيدان عن آخر محادثة أجرتها مع وصيفة ملكة جمال العراق السابقة، تارة فارس، التي لقيت مصرعها، اليوم الخميس، في عملية اغتيال استهدفتها في بغداد.

ونشرت العيدان جزءًا من المحادثة بينهما، عبر حسابها بموقع “إنستغرام”، وأرفقتها بتعليق: “حصريًا محادثتي مع المرحومة تارة فارس قبل شهر من الآن، كانت تشتكيلي إنها قاعدة تتعرض لقطع رزق من أشخاص قاعدين يحاربونها ويبون ياخذون منها إعلاناتها، ووصلت لسحر وكنت قدمت لها دعوة لبرنامجي بشهر 11 وافرحت إنها تجي الكويت.. الله يرحمها ويصبر أهلها بنت راحت بعمر الورد.. من القادم من أبنائك ياعراق”.

وقُتلت فارس بطلقات نارية في العاصمة العراقية بغداد، ونقلت جثتها إلى مستشفى الشيخ زايد في ظروف غامضة مشابهة لوفاة خبيرة التجميل رشا الحسن، التي قُتلت في أغسطس الماضي، وكذلك مشابهة لمقتل خبيرة التجميل رفيف الياسري التي قُتلت في الشهر نفسه.

تارة فارس من مواليد عام 1995، فازت بلقبي ملكة جمال بغداد ووصيفة ملكة جمال العراق، واكتسبت شهرة على مواقع التواصل، فضلًا عن أنها شاركت في عدة أعمال فنية وأصبحت وجهًا دعائيًا للعديد من العلامات التجارية.