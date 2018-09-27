ملحن أغنية “باين حبيت” يتوعد بمقاضاة عمرو دياب

توعد الملحن المصري عمرو مصطفى بمقاضاة المطرب عمرو دياب؛ بسبب عدم كتابة اسمه على أغنية “باين حبيت” وهي من ألحانه، معتبرًا ذلك إهدارًا لحقه الأدبي.

وكتب مصطفى، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “تم إهدار حقي الأدبي في كتابة اسمي كملحن أغنية باين حبيت، غناء عمرو دياب وتوزيع مارشميلو، ما لا يرضيني ولا يرضي جمهوري وسوف أقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.

وطرح “الهضبة” أغنية “باين حبيت” عبر قناته الرسمية في “يوتيوب”، فيما يستعد لطرح ألبومه الجديد “كل حياتي” خلال الأيام القليلة المقبلة.

يذكر أن “الهضبة” وعمرو مصطفى كان بينهما خلاف استمر سنوات، وتصالحا منذ شهور، وتعاون معه في ألبومه الجديد.