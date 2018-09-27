الفنانة قمر ترد على منتقدي صورتها المثيرة

ردت الفنانة اللبنانية قمر، على منتقدي صورتها المثيرة التي نشرتها الأربعاء وأثارت جدلاً كبيرًا، مؤكدة أن الجمهور “سينتقدها في كل الحالات، حتى إذا ارتدت الحجاب”.

وكتبت قمر عبر تطبيق “الاستوري” الخاص بحسابها الرسمي على موقع “إنستغرام”: “شو عم تنتقدوا؟! لك أنا إذا بتحجب بتنتقدوني.. إلى كل المنتقدين ذوي العقد النفسية.. قبل ما تحكموا وتهاجموا وتشوفوا كل شي غلط، ركزوا بالأول لأن عيوبكم ما تشوفوها إلا بغيركم”.

وأضافت: “ارتقوا أيها الشعب العربي ويا أيها الناس عليكم بأنفسكم”.

وكانت الفنانة اللبنانية نشرت صورة عبر حسابها في “اسنتغرام” ظهرت فيها للوهلة الأولى وكأنها عارية تمامًا، لكن تبين لاحقًا أنها ترتدي “مايوه” بلون الجسم.