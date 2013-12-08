نرمين الفقي: لن أكرر نفسي في "جنات"

أكدت الفنانة نرمين الفقي أنها تحمست لمسلسل "جنات" الذي تستعد لتصويره خلال الأيام المقبلة، لأنه مختلف عن كل الأعمال التي عرضت عليها مؤخرا، موضحة أنها تجسد من خلال شخصية سيدة أعمال تواجه منافسة كبيرة مع كبار رجال الأعمال الذين يحاولون القضاءعليها .

وقالت نرمين : رغم أنني قدمت شخصية سيدة الأعمال من قبل إلا أنني لا أكرر نفسي في "جنات"، خاصة أن عالم المال فيه تفاصيل كثيرة وصراعات مثيرة من الممكن أن تكون مادة ثرية للدراما، والمسلسل تأليف طارق البدوي وإخراج يوسف شرف الدين ويشارك في بطولته الممثل اللبناني مكسيم خليل .

وأوضحت أنها تشعر بالحزن لأن مسلسلها الأخير "أهل الهوى"، لم يحقق نسبة مشاهدة عالية بسبب عدم تسويقه جيدا، رغم أنه يضم نجوما كبار مثل فاروق الفيشاوي وإيمان البحر درويش، مؤكدة أن الدراما التليفزيونية المصرية بدأت تسعيد عافيتها .

وأضافت نرمين : أنا متفائلة جدا بمستقبل الدراما التليفزيونية، وبقدرة العاملين فها على تجاوز الأزمة التي مرت بها بعد ثورة 25 يناير، خاصة أن مشاهدة المسلسلات أصبحت جزء من طقوس الأسر المصرية والعربية.