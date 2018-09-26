زوجة أحمد الفيشاوي.. ظهور إعلامي مفاجئ وتغير كبير في ملامحها (صور)

لفتت زوجة الفنان المصري أحمد الفيشاوي الأنظار إليها في مهرجان الجونة السينمائي، بعد أن ظهرت برفقته على السجادة الحمراء، لتحتفل معه بالعرض الأول لفيلمه “عيار ناري”.

ويعد هذا الظهور هو الأول لزوجة الفنان الفيشاوي، بعد إعلان زواجهما منذ وقت قصير، في حفل ضيق حضره المقربون فقط.

ولم يكشف الفيشاوي، أي تفاصيل عن زوجته التي تدعى ندى الكامل وهي من خارج الوسط الفني، مكتفيًا في حساب تابع له عبر “انستغرام” بنشر صور خطبته منها قبل شهرين، ثم صورة يعلن فيها أنها وافقت على الزواج منه.

لكن تغيرًا كبيرًا طرأ على مظهر ندى الكامل، حيث كانت صورة لها نشرها الحساب في “انستغرام” قبل نحو شهرين، تبرز إجراءها عدة عمليات تجميل قبل ظهورها الأخير في المهرجان.

ورغم أن الزوجة من خارج الوسط الفني، لكن من غير المعروف إن كانت ستقتحم مجال التمثيل بعد زواجها من الفيشاوي.

يذكر أن زواج أحمد الفيشاوي من ندى الكامل هو الزواج السادس له، إذ اشتهر بتعدد علاقاته النسائية، ولديه ابنة واحدة وتدعى “لينا” من زوجته الأولى هند الحناوي.