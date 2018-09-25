ملحن يكشف كواليس شراء عمرو دياب أغنية من تركي آل شيخ (فيديو)

كشف الملحن المصري محمد رحيم عن كواليس شراء الفنان عمرو دياب (الهضبة)، منه، أغنية “كل حياتي” التي تحمل اسم ألبوم الهضبة الجديد.

وقال رحيم في تصريح خاص لـ”إرم نيوز”: “الأغنية عبارة عن كلام تم تلحينه، وليست لحنًا تم تركيب الكلام عليه”.

وأوضح: “الأغنية عرضت علي منذ عامين، من قبل الشاعر السعودي تركي آل شيخ، وقمت بتلحينها منذ ذلك الوقت”.

وتابع: “أثناء التحضيرات للألبوم اتصل بي الهضبة، ليخبرني أنه قام بشراء الأغنية من الشاعر، لتصبح اسم الألبوم، وسيقوم بتصويرها على طريقة الفيديو كليب قريبًا وبشكل مختلف”.

يذكر أن عمرو دياب أصدر 5 أغانٍ من ألبومه المقرر إصداره خلال الأيام القليلة المقبلة، وهي “لو اتساب”، “كل حياتي”، “تعالي”، “هدد”، وأخيرًا “يتعلموا”.

الفيديو..