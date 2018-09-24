حزن عادل إمام يتصدر المشهد في عزاء سمير خفاجة (صور)

غادر عدد من نجوم الفن في مصر، مدينة الجونة بالغردقة، التي يتواجدون فيها للمشاركة بمهرجان الجونة السينمائي، وذلك لتقديم واجب العزاء في المؤلف والمنتج المسرحي سمير خفاجي.

وكان الفنان الكبير عادل إمام، على رأس المغادرين من الجونة للمشاركة في عزاء خفاجي، بجانب الفنانة إلهام شاهين ومحمود حميدة.

وحضر العزاء أيضًا، الفنان محمد أبو داوود، والمنتج السينمائي فاروق صبري رئيس غرفة صناعة السينما، بالإضافة إلى المنتج محسن علم الدين.

سمير خفاجى رحل عن عالمنا الجمعة الماضي، بعد صراع طويل مع المرض، وأقيم العزاء في مسجد عمر مكرم في ميدان التحرير.

وشكل سمير، فرقة “الفنانين المتحدين” التي ساهمت في ظهور جيل كامل من الفنانين أمثال “عادل إمام، أحمد زكي، سعيد صالح، يونس شلبي” من خلال مسرحيات “هالو شلبي”، و”مدرسة المشاغبين”، و”العيال كبرت”.

كما قدمت الفرقة العديد من المسرحيات الناجحة منها: “حواء الساعة 12- سيدتي الجميلة – أنا فين وإنتي فين – شاهد ماشفش حاجة- ريا وسكينة -شارع محمد علي- بودي جارد”.

وكتب المؤلف الراحل العديد من الأعمال الدرامية منها مسلسلات “عباس الأبيض في اليوم الأسود- كبرياء الحب”، وفيلم “المليونير المزيف”.