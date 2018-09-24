هيفاء وهبي مع مدير أعمالها في صورة مثيرة للجدل

عادت الشائعات المتداولة بشأن زواج الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي سرًا لتطاردها من جديد، خاصة بعد تداول صورة مثيرة للجدل تجمعها مع مدير أعمالها محمد الوزيري، على منصات التواصل الاجتماعي.

وتظهر الفنانة اللبنانية، في صورة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بأحضان الوزيري في أحد الشوارع، كما ظهر الأخير وهو يقبّلها على رأسها في صورة أخرى، بينما لم يتضح التوقيت الذي التقطت فيه هذه الصور.

وانتشرت شائعة زواج النجمة اللبنانية من مدير أعمالها سرًا، في وقت سابق، بعد تداول صور لهما يظهران فيها وهما يرتديان نفس الخاتم.

وأثارت وهبي فضول جمهورها بعد تلميحها، خلال استضافتها مع الإعلامي عمرو أديب على فضائية “إم بي سي مصر”، بدخولها في قصة حب ورغبتها في الزواج وإنجاب الأطفال.

وطرحت وهبي أحدث ألبوماتها الغنائية مؤخرًا، والذي يحمل اسم “حوا”، على مراحل، حيث أصدرت كل أغنية من الألبوم بشكل منفصل حتى انتهت من طرح جميع الأغاني عبر قناتها على موقع التواصل الاجتماعي “يوتيوب”.