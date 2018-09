براءة الإعلامية الكويتية فاطمة العبدالله من التحريض على “الفسق والفجور”

View this post on Instagram

من البدايه عرفت كيدية الشكوى ومنافساتي الي وراها وكنت مجهزه لهم نفس الشكوى بس راح اكسب من وراهم اجر واعتقهم لوجه الله وانتو شهود امام الله على هالشي.. لان بضاعتهم خاست ولان اسعاري عطتهم عشرة صفر وكلهم خسرتهم عقب ما تربحو من وراكم بجشعهم وطمعهم .. ماعرفو يضروني الا بهالطريقه السخيفه والي جمعو لي وتحزبو وكادو لي وانا فقط قلت حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبت بنعمة من الله وفضل لم يمسسني سوء .. وشكري لله على هالنعمه بان اسامح عباده وازيد اجري اكثر .. ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله . عظيم شكري وامتناني لانسانه وثقت فيني من البدايه ووقفت معاي وقفة بنت الشهيد البطل ووقفة اخت رجال وابارك لها جملة القضايا الي ربحتها بفضل وبركة الله اليوم الاستاذه مريم البحر @law4_albahar ترى لا تنكرين ويهي خير عليج او انتي ويهج خير او اثنينا ويوهنا خير وخلاص ????