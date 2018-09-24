براءة الإعلامية الكويتية فاطمة العبدالله من التحريض على “الفسق والفجور”

براءة الإعلامية الكويتية فاطمة العبدالله من التحريض على “الفسق والفجور”

#إرم_نيوز

المصدر: فريق التحرير

برأت المحكمة في دولة الكويت الإعلامية فاطمة العبدالله من شكوى محام (لم يكشف عن هويته) اتهمها بمخالفة الآداب العامة والتحريض على الفسق والفجور بعد نشرها صور تصاميم أزياء.

وأعلنت “العبدالله” ومحاميتها مريم البحر عبر حساباتهما الرسمية عن حكم البراءة من الشكوى المقدمة.

واعتبرت الإعلامية الكويتية أن الشكوى ضدها “كيدية” حيث علقت على براءتها: “من البدايه عرفت كيدية الشكوى ومنافساتي الي وراها وكنت مجهزه لهم نفس الشكوى بس راح اكسب من وراهم اجر واعتقهم لوجه الله وانتو شهود امام الله على هالشي.. لان بضاعتهم خاست ولإن أسعاري عطتهم عشرة صفر وكلهم خسرتهم عقب ما تربحوا من وراكم بجشعهم وطمعهم .. ماعرفو يضروني إلا بهالطريقه السخيفه والي جمعوا لي وتحزبوا وكادوا لي وأنا فقط قلت حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبت بنعمة من الله وفضل لم يمسسني سوء .. وشكري لله على هالنعمه بان أسامح عباده وازيد اجري اكثر .. ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله”.

 

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من البدايه عرفت كيدية الشكوى ومنافساتي الي وراها وكنت مجهزه لهم نفس الشكوى بس راح اكسب من وراهم اجر واعتقهم لوجه الله وانتو شهود امام الله على هالشي.. لان بضاعتهم خاست ولان اسعاري عطتهم عشرة صفر وكلهم خسرتهم عقب ما تربحو من وراكم بجشعهم وطمعهم .. ماعرفو يضروني الا بهالطريقه السخيفه والي جمعو لي وتحزبو وكادو لي وانا فقط قلت حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبت بنعمة من الله وفضل لم يمسسني سوء .. وشكري لله على هالنعمه بان اسامح عباده وازيد اجري اكثر .. ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله . عظيم شكري وامتناني لانسانه وثقت فيني من البدايه ووقفت معاي وقفة بنت الشهيد البطل ووقفة اخت رجال وابارك لها جملة القضايا الي ربحتها بفضل وبركة الله اليوم الاستاذه مريم البحر @law4_albahar ترى لا تنكرين ويهي خير عليج او انتي ويهج خير او اثنينا ويوهنا خير وخلاص ????

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وتدير الإعلامية الكويتية صفحة مختصة بالأزياء ترويجًا لبوتيك تملكه تحت اسم “فطوم بوتيك”، وتقوم بنفسها بعرض التصاميم المختلفة مع ذكر السعر، سواء بنشر الصور أو مقاطع فيديو توضيحية.

 

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