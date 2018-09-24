بالفيديو.. أحلام تغني لزوجها في عيد ميلاده (فيديو)

على الرغم من إعلان الفنانة الإماراتية أحلام، اعتزالها مواقع التواصل الاجتماعي حتى تنتهي من تسجيل ألبومها الغنائي الجديد بالكامل، إلا أنها نشرت مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستغرام”، يظهر لحظات احتفالها بعيد ميلاد زوجها مبارك الهاجري.

وشاركت أحلام جمهورها لحظة الاحتفال الذي أقامته لزوجها في أحد مطاعم فرنسا مع مجموعة من أصدقائهما، معلقة بالقول: “كل عام وأنت بألف خير يا حبيبي وَيَا عزي وتاج راسي وربي يحميك لي ولعيالنا ولا يفرقنا”.

وأضافت: “يارب هالسنة وكل السنوات سنين السعادة والنجاح ربي لا يحرمني منك ولا من محبتك لي ولعيالنا”.

وسبق أن أعلنت الفنانة الإماراتية أحلام عن اعتزال الظهور عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحة أنها ستتفرغ تمامًا للتحضير لألبومها الجديد.

ونشرت أحلام صورة لها عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستغرام”، وعلقت بأنها ستكون الأخيرة لها على “السوشيال ميديا” حتى تنتهي من تسجيل ألبومها بالكامل.