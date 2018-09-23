الفنانة شيماء تحذر من استغلال مرض شقيقتها شذى سبت (فيديو)

أعربت الفنانة البحرينية شيماء سبت، عن صدمتها مما أسمته محاولة استغلال البعض لمرض شقيقتها شذى إعلانيًا بهدف الترويج لمنتجاتهم.

وأوضحت شيماء في فيديو نشرته عبر صفحتها في “سناب شات”، أن “بعض الناس عرضوا عليها شراء جميع الأغراض التي تحتاجها شقيقتها في المستشفى، مقابل الإعلان عن ذلك عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي”.

وأعربت عن استغرابها من “تخيل البعض أن عائلة سبت من الممكن أن تبث إعلانات في هذا الوقت، في حين أن كل ما يهمهم هو شفاء شقيقتهم فقط، وتخلصها من هذه الحالة المرضية”.

وأضافت الفنانة البحرينية: “أنا لست ضد مبدأ الإعلان، ولكن اسمحولي أين تريدون أن أعلن لكم، في المستشفى.. على الأبر وعلى الجهاز الموضوعة عليه شذى.. أنتم من كل عقلكم تطلبون هذا الشيء منا.. فإذا كان المتحدث مجنون فالمستمع عاقل”.

وتوجهت شيماء سبت بالشكر لكل أصدقائها من الإعلاميين والفنانين والجمهور، الذين حرصوا على الاطمئنان على حالة شذى، وزاروها في المستشفى، كما أشادت بالفريق الطبي المهتم بحالة شقيقتها.