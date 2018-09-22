“إيمان الشريف” تكشف سرّ ارتدائها فستانًا “مثيرًا للجدل” في مهرجان الجونة

قالت الفنانة التونسية “إيمان الشريف” إنّها لم تكن تتخيّل أنّ ظهورها في مهرجان الجونة سيخلق كل تلك الضجة والجدل.

وتعرضت الفنانة التونسية لموجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بسبب فستانها الغريب، الذي ظهرت به في حفل افتتاح مهرجان الجونة، ما دفع الملاحظين لمنحها لقب أغرب وأسوأ إطلالة في الدورة الثانية للمهرجان.

وأضافت إيمان في تصريح لإذاعة “موزاييك” التونسية، اليوم السبت، أنّ “تصميم فستانها مبتكر وأنها سباقة في ارتداء آخر صيحات الموضة”، لافتة إلى أنّ “هذا الفستان سيكون موضة سنة 2019، وسيعرض في أكبر دور الأزياء.”

وشدّدت الفنانة إيمان الشريف على أنّها تمكنت من خطف الأضواء وسط كوكبة النجمات العربيات على السجاد الأحمر، بفضل فستانها “ذي القصات الغريبة”، وهو ما جعل الأمر مادة دسمة لوسائل الإعلام، مؤكدة أن “هذا ما كانت تصبو إليه”.

واعتبرت الفنانة “أنّها تفضل ارتداء الملابس الفريدة، وأنها راضية عن اختيارها للفستان الذي يتطلب جرأة كبيرة”، على حد تعبيرها.

ويرى النقاد أنّ تواضع تجارب إيمان الشريف في التمثيل، ومحدودية شهرتها في الوطن العربي، دفعاها لاختيار فستان غريب للفت الأنظار إلى مشاركة كانت ستمر دون أثر يُذكر.

وشاركت ايمان الشريف في المسابقة الرسمية لمهرجان الجونة السينمائي، من خلال فيلم “ولدي” للمخرج محمد بن عطية، والذي تؤدي فيه دور البطولة.