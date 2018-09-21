سما المصري تكشف موعد ارتدائها الحجاب واعتزال الفن (صورة)

كشفت الراقصة الاستعراضية المصرية سما المصري، عن قصدها بالتوبة والعودة عن الطريق الذي كانت تسلكه، وموقفها من الحجاب بجانب اعتزالها للفن والرقص، والتوقف عن نشر الصور والفيديوهات الجريئة.

وقالت، في تدوينة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، إن “الناس اللي مش فاهمة موضوع توبتي، وفاهمة إني بكدا منزلش صور وفيديوهات عريانة تاني وأوفر، عشان كدا هنزل بكرة بإذن الله فيديو أشرح فيه كل حاجة”.

وأوضحت الفنانة المصرية أنها “الحمد لله بقيت كويسة وأقدر أشرح بنفسي صوت وصورة كل حاجة، اسمعوا مني متسمعوش من حد تاني، وادعولي ربنا يتمم هدايتي على خير ومرجعش للصور والفيديوهات الوحشة تاني”.

وأشارت إلى أن “مسألة الحجاب دي بقي واعتزال الفن مسألة وقت، ادعولي تتم على خير، حتى لو بعد فترة طويلة، المهم أبقى مقتنعة بالحجاب عشان مرجعش أقلعه تاني، لكن إيماني وإصراري على عدم العودة للصور والفيديوهات الوحشة دا قرار نهائي، ربنا يقويني عليه ويبعد عني الشيطان”.

ووجهت رسالة إلى متابعيها قائلة: “دعموني وأقفوا جمبي، وواحدة واحدة كل حاجة هتبقى كويسة بإذن الله، المهم إني بقيت مرتاحة أكتر، وقلبي مطمن بقربي من ربنا أكتر من الأول بكتير”.

ونصحت الراقصة الاستعراضية جمهورها قائلة: “الصلاة الصلاة، صدقوني بتريح أكتر من أي حاجة والقرآن قد ما تقدروا حتى لو تسمعوا جزء بسيط كل يوم الصبح ربنا هينور طريقكم للخير، كلام ربنا مفيش أنضف ولا أحسن منه، يا ريت العمر يرجع والواحد مايسبش ولا فرض ويقرأ ولو آية من القرآن كل يوم”.

وأطلقت المصري مفاجأة من العيار الثقيل، يوم أمس الخميس، إذ أعلنت عن توبتها وعودتها عن الطريق الذي تسلكه، حتى إنها طالبت متابعيها بحذف كل صورها الجريئة، وذلك بعدما تعرضت لوعكة صحية منذ أسبوع، دخلت على إثرها المستشفى، بسبب الوجبات السريعة وتناول الطعام خارج المنزل.