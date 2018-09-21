قبلة إنجي علي لعادل إمام في مهرجان “الجونة” تثير جدلًا واسعًا (فيديو)

أثارت قبلة الإعلامية المصرية إنجي علي للفنان عادل إمام، في حفل افتتاح مهرجان “الجونة السينمائي”، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتوجهت إنجي نحو الزعيم الذي كان يجلس في الصفوف الأمامية للمهرجان لكي تقبله، لكن رد فعل عادل إمام وتعبيرات وجهه الكوميدية لفتت الأنظار أكثر من القبلة نفسها.

وعلقت إحدى رواد مواقع التواصل الإجتماعي على الفيديو، قائلة :”عيب إحنا كبرنا على كده”.

بينما أبدت ناشط آخر إعجابه بخفة ظل عادل إمام، قائلا: “سكر ربنا يديله الصحة”.

وانطلقت في مصر، مساء الخميس، فعاليات الدورة الثانية لمهرجان “الجونة” السينمائي، وسط حضور مسؤولين مصريين، وعدد كبير من النجوم المصريين والعرب.