شيماء سبت تكشف السر وراء انتكاسة شقيقتها شذى سبت

كشفت الفنانة البحرينية شيماء سبت، شقيقة شذى سبت، تفاصيل تدهور حالة شذى الصحية، حيث قالت إن سبب دخولها المستشفى “سندويشة شاورما”.

وقالت شيماء لصحيفة “الراي” المحلية، إن شقيقتها تناولت سندويشة شاورما قبل 3 أسابيع؛ ما أدى إلى إصابتها بالتسمم، ونقلت على إثرها للمستشفى التي ترقد فيها منذ أكثر من أسبوعين.

وأضافت في تفاصيل حالة شقيقتها الصحية، أنه تبين بعد نقل شذى للمستشفى معاناتها من جفاف والتهاب حاد في المعدة؛ ما تسبب بإصابتها بتضخم جدار المعدة، وفتق بالمريء أيضًا.

وأوضحت: “ما حصل مع شقيقتي أنها قبل ثلاثة أسابيع، تناولت سندويش شاورما عرّضها إلى تسمم ذهبت على إثره إلى المستشفى مباشرة كي تتلقى العلاج المناسب والمعتاد لمثل هذه الحالات، حينها أخبرها الطبيب المعالج أن المعدة لديها منتفخة إلى جانب تعرضها لتسمم، ووصف لها دواء من المفترض أن يأتي مفعوله بعد ثلاثة أيام، وأنه في حال العكس لا بد لها من مراجعة المستشفى”.

وتابعت، أن شقيقتها شذى استمرت في أخذ الدواء، ظنًا منها أن المسألة مجرد تسمم بسيط، ولكن بعد مرور أسبوع ساءت حالتها الصحية، وتعرضت للغثيان أكثر من مرة، وعلى الفور تم نقلها للمستشفى، حينها شخّص الأطباء إصابتها بجفاف حاد إلى جانب التهاب حاد في المعدة، والذي كان سببًا وراء إصابتها بتضخم حاد في جدار المعدة.

وأردفت شيماء: “إلى جانب ذلك كله، اتضح أيضًا أنها تعاني من فتق بالمريء مع ارتجاع يعاني منه كثير من البشر، بحسب ما أخبرنا به الطبيب، موضحًا أنه عيب خلقي، ومن أجل علاجه سوف يخضعها إلى كورس مدته 6 أشهر، نسبة نجاحه 80%؛ تفاديًا لإجراء عملية جراحية”.

وأكدت “سبت”، أن حالة شقيقتها الصحية أخذت في التحسن عن الأيام الماضية، إذ تمكنت من الكلام والمشي، لكن مع هذا كله ما زال القيء مستمرًا من دون توقف، رغم محاولات الأطباء، ما منعها من القدرة على شرب الماء أو تناول أي شيء كان، ولتفادي تعرضها إلى ضمور في المعدة؛ بسبب عدم حركتها، سوف يقوم الأطباء بتركيب (هوز) من أنفها لإيصال الطعام والشراب.

وكانت شقيقات شذى سبت قد التزمن الصمت فترة طويلة بعد دخول شقيقتهن للمستشفى، مكتفيات بالدعاء لها، قبل أن تخرج شيماء وتوضح تفاصيل حالتها الصحية.