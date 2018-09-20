عرض الفيلم الجزائري “ابن باديس” في دمشق (فيديو إرم)

أعرب المخرج السوري باسل الخطيب، عن سعادته بعرض فيلم “ابن باديس” في دمشق.

وقال الخطيب في حديث مع “إرم نيوز” على هامش العرض الخاص بالفيلم، إن العمل واجه صعوبات تقنية بسيطة إلا أنه جرى إنجازه وعرضه.

ويتناول الفيلم، أبرز المحطات التي شهدتها حياة العلامة الجزائري عبدالحميد ابن باديس ومقاومته للاستعمار الفرنسي.

والفيلم من إنتاج وزارة الثقافة الجزائرية والمركز الجزائري لتطوير السينما، وبدعم صندوق ترقية الفنون والتقنيات السينمائية.

ويشارك في بطولة الفيلم، كل من: عبد الحميد بوهرور، وابراهيم اقاشي، حميد عميروش، عبدالرحمن بودية، وسالم آيت الحاج، وأيوب عميروش، وعميروش رباط، وفاطمة الزهراء وغيرهم.