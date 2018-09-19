عبدالله السدحان: هذا سبب خلافي مع ناصر القصبي ولست نادمًا على لقاء حليمة بولند

كشف الفنان السعودي عبدالله السدحان، سبب خلافه مع مواطنه النجم ناصر القصبي، بعد صداقة بينهما دامت أكثر من 20 عامًا.

وقال السدحان في لقاء تلفزيوني، إن “خلافًا في وجهات النظر” وقع بينه وبين القصبي، مشيرًا إلى أن هذا الأمر “يحدث بين أي ثنائي فني”.

وأكد أنه “لا يوجد لديه أي مانع في التعاون الفني مرة أخرى مع القصبي”، مشيرًا إلى أن مسلسل “طاش ما طش من أقرب الأعمال إلى قلبه”.

من جانب آخر، شدد السدحان على أنه “غير نادم على زيارة الإعلامية الكويتية حليمة بولند له في شركة الإنتاج الخاصة به”.

وتابع: “أرفض الانتقادات التي وجهت إليها والادعاء أن طريقتها اتسمت بالدلع، اللقاء بيننا كان عفويًا وطبيعيًا”.

وزارت بولند السدحان في العام 2016 خلال تواجدها بالسعودية، وصورت عدة مقاطع فيديو وصور، ما أثار انتقادات كبيرة طالت السدحان.