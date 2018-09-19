شاهد الصورة الأخيرة للفنان المصري جميل راتب قبل وفاته

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، الصورة الأخيرة للفنان المصري القدير جميل راتب قبل وفاته صباح اليوم الأربعاء، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهر 92 عامًا.

وفي الصورة يظهر الفنان الراحل على سرير المرض، في حالة صحيّة متدهورة.

وكان الفنان جميل راتب، أمضى فترة علاج في فرنسا لكن دون جدوى، ثم عاد مرة أخرى إلى القاهرة، وقد فقد صوته وخارت قواه، بسبب كبر سنه، وفقًا لما أعلن مدير أعماله هاني التهامي.

وولد الفنان الراحل في القاهرة لأب مصري وأمّ فرنسية، وفي بداية الأربعينيات حصل على جائزة الممثل الأول، وأحسن ممثل على مستوى المدارس المصرية والأجنبية في مصر.

وتذكر مصادر بتاريخ السينما المصرية، أن البداية الفنية الحقيقية لراتب، كانت في القاهرة عندما شارك عام 1946 في بطولة الفيلم المصري “أنا الشرق”، الذي قامت ببطولته الممثلة الفرنسية كلود جودار مع نخبة من نجوم السينما المصرية في ذلك الوقت، ومنهم: جورج أبيض، حسين رياض، توفيق الدقن، وسعد أردش.