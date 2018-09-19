هل تلبي وزارة الثقافة المصرية وصية الفنان الراحل جميل راتب؟

أوصى الفنان المصري الراحل جميل راتب، قبل ساعات من وفاته، بعدم إقامة عزاء له، كما طالب بتجميع صوره والجوائز التي حصل عليها طوال حياته، وضمها في معرض خاص حتى يظل اسمه عالقًا بذهن جمهوره.

وطلب الفنان الراحل من مدير أعماله، هاني التهامي، العمل على تنفيذ وصيته.

“إرم نيوز” حملت وصية الفنان وتوجهت بها إلى وزارة الثقافة المصرية، التي بدورها أكدت على أنه “سيتم النظر في وصية الفنان الراحل، فور تقديم الأمر بشكل رسمي”.

وقال مصدر في الوزارة، فضل عدم ذكر اسمه، إن “وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم، لن تتأخر في تنفيذ وصية واحد من أبرز الفنانين في مصر والوطن العربي، الذي أعطى الكثير لجمهوره في رحلة فنية مثمرة ستظل عالقة بالأذهان”.