وفاة الفنان جميل راتب.. فنانون وإعلاميون ينعون الراحل

وفاة الفنان جميل راتب.. فنانون وإعلاميون ينعون الراحل

#إرم_نيوز

المصدر: فريق التحرير

رحل الفنان المصري جميل راتب، اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز 92 عاماً بعد مسيرة طويلة في عالم الفن، تاركاً خلفه إرثاً كبيراً من الأعمال الدرامية والسينمائية التي اشتهر بها.

وتوالت ردود الأفعال عبر مواقع التواصل، فور شيوع نبأ رحيل جميل راتب، حيث نشر فنانون تغريدات نعوا فيها الفنان القدير الذي يتمتع بعلاقات طيبة مع مختلف فئات المجال الفني.

وكان الفنان الراحل قد وصل إلى القاهرة مؤخراً عائداً من رحلة علاج واستقر في مستشفى “الأنجلو أمريكان” بالقاهرة من أجل متابعة حالته الصحية.

الفنانة المصرية روجينا زوجة نقيب الفنانين الراحل كانت من أوائل من بث الخبر ونعى الراحل وقالت: “البقاء لله الفنان جميل راتب فى ذمه الله نسالكم الدعاء بالرحمه والمغفره”.

الفنانة رشا مهدي ترحمت على الفنان كذلك وغردت عبر حسابها قائلة: “الجميل في ذمة الله ..كنت محظوظه اني اشتغلت معاه في أول مشواري مسلسل مسألة مبدأ و كان المعلم الفنان المثقف اللي بيضيف لأي عمل و أي مشهد و أي ممثل يقف قدامه .. كلنا اتعلمنا منك كتير الله يرحمه و يصبرنا و أهله و كل محبيه”.

الفنان المصري هشام منصور ترحم على راتب قائلاً: “الأرواح العظيمة لا نهائية.. بتفضل ترجع تاني وداعا جميل راتب”.

الإعلامي والرياضي المصري أحمد حسام ميدو كان حاضراً في المناسبة الحزينة وغرد قائلاً: “ الله يرحمه واحد من الموهوبين الكبار لا أنسى دوره العظيم في الكيف..جيل لن يعوض”.

الكاتب والروائي الإماراتي عبدالله النعيمي قال في رثاء الفنان: “نجم مصري بمواصفات عالمية.. رحمه الله.. في مرحلته الزمنية.. كانت عامرة بالنجوم الكبار جداً جداً”.

بدورها كانت الصحفية الفلسطينية سامية عايش ضمن مودعي جميل راتب وقالت: “الموت يغيب الفنان القدير عن 92 عاما  أول فيلم حضرته لجميل راتب كان فيلم “البداية” الرحمة لروحك”.

ورأى الإعلامي والمذيع السعودي مجاهد الأميري أن مصر فقدت عموداً فنياً رئيساً في المجال الفني، وقال: “ يفقد احد اعمدته في مصر.. وفاة الفنان المصري جميل راتب عن عمر 92 عام”.

المخرج محمد سعدون كتب تغريدة قال فيها: “الفنان جميل راتب في ذمة الله”، مرفقاً تغريدته بصورة مؤثرة للراحل خلال لقاء له مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج “صاحبة السعادة” في آخر أيامه.

الإعلامي سمير فقيه نعى الراحل راتب معدداً مآثره وقال: “البقاء لله … الجميل ترجل عن جواده… الفنان الكبير جميل راتب في ذمة الله صلاه الجنازة من الجامع الازهر بعد صلاة الظهر… لا إله إلا الله وحده لا شريك له ان لله وان اليه راجعون الله يرحمه … خالص التعازي لأسرته في مصر و كل العالم العربي”.

الإعلامية سميرة إبراهيم من جهتها، شبهت الفنان الراحل جميل راتب بالفنان العالمي أنطوني كوين العرب، قائلة في تغريدة لها: “رحل أنطوني كوين العرب الفنان”جميل راتب”.

واستذكر الإعلامي زيد بنيامين في تغريدة له مجموعة من أبرز أعمال الفنان الراحل: “وفاة الممثل المصري جميل راتب عن ٩٢ عاما (١٩٢٦-٢٠١٨) يتذكره المشاهدون في مسلسل الراية البيضا وفيلم الكيف ومسلسل يوميات ونيس وعشرات الاعمال الدرامية الاخرى”.

يذكر أن جميل راتب ولد في القاهرة لأب مصري مسلم و أم مصرية صعيدية هي ابنة شقيق الناشطة المصرية هدى شعراوي، وليس كما يشاع أنه من أم فرنسية، كلٌ منهما من أسرة غنية محافظة.

وأنهى راتب دراسة التوجيهي في مصر وكان عمره 19 عامًا، دخل مدرسة الحقوق الفرنسية وبعد السنة الأولى سافر إلى باريس لإكمال دراسته، ثم دخل مجال الفن ليتألق في العديد من الأدوار والأعمال المصرية والعربية والأجنبية.

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