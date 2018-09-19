وفاة الفنان جميل راتب.. فنانون وإعلاميون ينعون الراحل

رحل الفنان المصري جميل راتب، اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز 92 عاماً بعد مسيرة طويلة في عالم الفن، تاركاً خلفه إرثاً كبيراً من الأعمال الدرامية والسينمائية التي اشتهر بها.

وتوالت ردود الأفعال عبر مواقع التواصل، فور شيوع نبأ رحيل جميل راتب، حيث نشر فنانون تغريدات نعوا فيها الفنان القدير الذي يتمتع بعلاقات طيبة مع مختلف فئات المجال الفني.

وكان الفنان الراحل قد وصل إلى القاهرة مؤخراً عائداً من رحلة علاج واستقر في مستشفى “الأنجلو أمريكان” بالقاهرة من أجل متابعة حالته الصحية.

الفنانة المصرية روجينا زوجة نقيب الفنانين الراحل كانت من أوائل من بث الخبر ونعى الراحل وقالت: “البقاء لله الفنان جميل راتب فى ذمه الله نسالكم الدعاء بالرحمه والمغفره”.

البقاء لله الفنان جميل راتب فى ذمه الله نسالكم الدعاء بالرحمه والمغفره #روجينا #روجينا_ممثله_مصريه #روچينا pic.twitter.com/qfX5A8xkdB — Rogena Amin (@Rogena) September 19, 2018

الفنانة رشا مهدي ترحمت على الفنان كذلك وغردت عبر حسابها قائلة: “الجميل #جميل_راتب في ذمة الله ..كنت محظوظه اني اشتغلت معاه في أول مشواري مسلسل مسألة مبدأ و كان المعلم الفنان المثقف اللي بيضيف لأي عمل و أي مشهد و أي ممثل يقف قدامه .. كلنا اتعلمنا منك كتير الله يرحمه و يصبرنا و أهله و كل محبيه”.

الجميل #جميل_راتب في ذمة الله ..

كنت محظوظه اني اشتغلت معاه في أول مشواري مسلسل مسألة مبدأ و كان المعلم الفنان المثقف اللي بيضيف لأي عمل و أي مشهد و أي ممثل يقف قدامه ..

كلنا اتعلمنا منك كتير ❤️????

الله يرحمه و يصبرنا و أهله و كل محبيه.#في_الجنه_ونعيمها #نسألكم_الدعاء pic.twitter.com/stPLzAJCil — رشا مهدي Rasha Mahdi (@RashaMahdi) September 19, 2018

الفنان المصري هشام منصور ترحم على راتب قائلاً: “الأرواح العظيمة لا نهائية.. بتفضل ترجع تاني وداعا جميل راتب”.

الأرواح العظيمة لا نهائية.. بتفضل ترجع تاني

وداعا جميل راتب pic.twitter.com/DdcE9PlhT5 — Hesham Mansour (@Heshoz) September 19, 2018

الإعلامي والرياضي المصري أحمد حسام ميدو كان حاضراً في المناسبة الحزينة وغرد قائلاً: “#جميل_راتب الله يرحمه واحد من الموهوبين الكبار لا أنسى دوره العظيم في الكيف..جيل لن يعوض”.

#جميل_راتب الله يرحمه واحد من الموهوبين الكبار لا أنسى دوره العظيم في الكيف..جيل لن يعوض.. — Mido (@midoahm) September 19, 2018

الكاتب والروائي الإماراتي عبدالله النعيمي قال في رثاء الفنان: “نجم مصري بمواصفات عالمية.. رحمه الله.. في مرحلته الزمنية.. كانت #مصر عامرة بالنجوم الكبار جداً جداً”.

نجم مصري بمواصفات عالمية.. رحمه الله.. في مرحلته الزمنية.. كانت #مصر عامرة بالنجوم الكبار جداً جداً #جميل_راتب pic.twitter.com/3jFvtEqIAR — عبدالله النعيمي (@AbdllahAlneaimi) September 19, 2018

بدورها كانت الصحفية الفلسطينية سامية عايش ضمن مودعي جميل راتب وقالت: “الموت يغيب الفنان القدير #جميل_راتب عن 92 عاما أول فيلم حضرته لجميل راتب كان فيلم “البداية” الرحمة لروحك”.

الموت يغيب الفنان القدير #جميل_راتب عن 92 عاما

أول فيلم حضرته لجميل راتب كان فيلم "البداية"

الرحمة لروحك pic.twitter.com/fWM6K79Axu — Samya Ayish (@sayish) September 19, 2018

ورأى الإعلامي والمذيع السعودي مجاهد الأميري أن مصر فقدت عموداً فنياً رئيساً في المجال الفني، وقال: “#الفن يفقد احد اعمدته في مصر.. وفاة الفنان المصري جميل راتب عن عمر 92 عام”.

#الفن يفقد احد اعمدته في مصر..

وفاة الفنان المصري جميل راتب عن عمر 92 عام.

.#مصر #جميل_راتب pic.twitter.com/VMEOEioxbL — مجاهد الأميري (@mujahd_alameery) September 19, 2018

المخرج محمد سعدون كتب تغريدة قال فيها: “الفنان جميل راتب في ذمة الله”، مرفقاً تغريدته بصورة مؤثرة للراحل خلال لقاء له مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج “صاحبة السعادة” في آخر أيامه.

الفنان جميل راتب فى ذمة الله ???? pic.twitter.com/CKLtrM31fp — Saعdoun (@SaadounFilm) September 19, 2018

الإعلامي سمير فقيه نعى الراحل راتب معدداً مآثره وقال: “البقاء لله … الجميل ترجل عن جواده… الفنان الكبير جميل راتب في ذمة الله صلاه الجنازة من الجامع الازهر بعد صلاة الظهر… لا إله إلا الله وحده لا شريك له ان لله وان اليه راجعون الله يرحمه … خالص التعازي لأسرته في مصر و كل العالم العربي”.

البقاء لله … الجميل ترجل عن جواده…

الفنان الكبير جميل راتب في ذمة الله

صلاه الجنازة من الجامع الازهر بعد صلاة الظهر…

لا إله إلا الله وحده لا شريك له ان لله وان اليه راجعون الله يرحمه … خالص التعازي لأسرته في مصر و كل العالم العربي … pic.twitter.com/SvZAqdTrDN — samir fakih (@samirfakih) September 19, 2018

الإعلامية سميرة إبراهيم من جهتها، شبهت الفنان الراحل جميل راتب بالفنان العالمي أنطوني كوين العرب، قائلة في تغريدة لها: “رحل أنطوني كوين العرب الفنان”جميل راتب”.

رحل

أنطوني كوين العرب الفنان"جميل راتب " pic.twitter.com/5J57YhpBcX — Samira Ibrahim #فى_الشارع (@SamiraIbrahim4) September 19, 2018

واستذكر الإعلامي زيد بنيامين في تغريدة له مجموعة من أبرز أعمال الفنان الراحل: “وفاة الممثل المصري جميل راتب عن ٩٢ عاما (١٩٢٦-٢٠١٨) يتذكره المشاهدون في مسلسل الراية البيضا وفيلم الكيف ومسلسل يوميات ونيس وعشرات الاعمال الدرامية الاخرى”.

وفاة الممثل المصري جميل راتب عن ٩٢ عاما (١٩٢٦-٢٠١٨) يتذكره المشاهدون في مسلسل الراية البيضا وفيلم الكيف ومسلسل يوميات ونيس وعشرات الاعمال الدرامية الاخرى. pic.twitter.com/yXJlWST5b1 — Zaid Benjamin (@zaidbenjamin) September 19, 2018

يذكر أن جميل راتب ولد في القاهرة لأب مصري مسلم و أم مصرية صعيدية هي ابنة شقيق الناشطة المصرية هدى شعراوي، وليس كما يشاع أنه من أم فرنسية، كلٌ منهما من أسرة غنية محافظة.

وأنهى راتب دراسة التوجيهي في مصر وكان عمره 19 عامًا، دخل مدرسة الحقوق الفرنسية وبعد السنة الأولى سافر إلى باريس لإكمال دراسته، ثم دخل مجال الفن ليتألق في العديد من الأدوار والأعمال المصرية والعربية والأجنبية.