المخرج الأمريكي “جيمس غراي” يترأس لجنة تحكيم مهرجان مراكش السينمائي الدولي

سيترأس المخرج الأمريكي “جيمس غراي” لجنة حكام الدورة 17 من المهرجان السينمائي الدولي بمراكش، الذي تستضيفه المدينة الحمراء بين 30 نوفمبر/تشرين الثاني و 8 ديسمبر/كانون الأول من السنة الحالية، حسب الموقع المغربي الناطق بالفرنسية “ميديا24”.

وسبق للمخرج أن كان عضو لجنة تحكيم الدورة 12 من المهرجان سنة 2012، ورحب باختياره لترؤس اللجنة خلال هذه الدورة.

وانطلقت المسيرة الفنية لـ”جيمس غراي” كمخرج سنة 1994 وهو في الـ 25 من عمره، بفيلمه “Little Odessa”، وتوج بفضله بجائزة الأسد الفضي في مهرجان البندقية.

ثم توالت أعماله مثل “The Yards” و”We Own the Night ” و “Two Lovers” و “The Immigrant، وكان العرض الأول لأغلبها بمهرجان كان السينمائي الدولي، الذي يعتبر من ضيوفه الدائمين.

وآخر إنتاجاته كان فيلم “Ad Astra” الذي يقوم بدور البطولة فيه النجم براد بيت، وينتظر نزوله إلى القاعات السينمائية في بداية العام المقبل.

جدير بالذكر أن مهرجان مراكش السينمائي الدولي غاب سنة 2017، بقرار من المؤسسة المشرفة على تنظيمه، والتي أصدرت بيانًا بهذا الصدد على صفحتها في “فيسبوك” حينها لم يقدم سببًا واضحًا للقرار.

ومن بين ما جاء في البيان: “سيتم خلال هذه الفترة الانكباب على تحديد وإعطاء دينامية للتغيير الذي يتوخى إرساء تنظيم جديد وآليات جديدة تأخذ بعين الاعتبار التطور الذي يعرفه العالم الرقمي، من أجل خدمة وبشكل أفضل لرؤية أهداف المهرجان”.