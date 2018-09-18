بسبب تهم الاغتصاب.. مغربيات يطالبن بوقف بث أغاني سعد لمجرد

دشنت عدة نساء مغربيات حملة عبر موقع التواصل الاجتماعي “”تويتر، اليوم الثلاثاء، للمطالبة بوقف إذاعة أغاني سعد لمجرد.

وتفاعل العديد من المغردين المغاربة، جلهم من النساء، على هاشتاغ “ماساكتاش” (لن أصمت) لمطالبة وسائل الإعلام بالتوقف عن إذاعة وبث أغاني سعد لمجرد، تزامنًا مع قرار محاكمته في حالة اعتقال، الذي اعتبره الكثيرون إدانة من القضاء الفرنسي للمغني المغربي المتابع بقضيتي اغتصاب.

واعتبر المغردون أن ترويج أغانيه هو مساندة لمغتصب، بما يحمل ذلك من رسائل سلبية للمجتمع والمرأة خاصة، حسب صاحبات الهاشتاغ.

إلا أن هذا المطلب وجه عشاق المغني وبعض المدونين المحايدين، إلى الأخذ على المنتقدات صمتهن حتى هذه المرحلة، مطالبينهن باحترام قرينة البراءة إلى حين نطق القضاء بالحكم النهائي.

وقامت بعض الإذاعات الأجنبية فعلًا بوقف إذاعة أغاني سعد لمجرد بعد اتهامه بالاغتصاب لثاني مرة في أغسطس المنصرم، وأيضًا تم سحب اسمه من مسابقة “افريما” 2018 للموسيقى الأفريقية، وفوق كل ذلك تخلى عنه محاميه الشهير إريك دوبون موريتي.

وإضافة إلى وضعه القانوني الحرج، فقد سعد لمجرد الملقب بـ”المعلم” الكثير من شعبيته في المغرب، إذ وصل إلى حد التزام زملائه، الذين طالما دافعوا عنه، الصمت.