ظهور صادم للإعلامية إيمان عزالدين عقب تعرضها لحادث سير (صور)

نشرت الإعلامية المصرية إيمان عز الدين، أول صور لها منذ تعرضها لحادث سير مروع كاد أن يودي بحياتها قبل أكثر من شهر.

وقالت إيمان عز الدين عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك“، إنها عادت إلى منزلها في استراحة قصيرة قبل استكمال العلاج.

وأضافت: “إلى كل اللي بيحبوني.. عايزة أطمنهم إني الحمد لله رجعت البيت في استراحة قصيرة لأعود مرة أخرى لإجراء جراحتين جديدتين”.

وتعرضت إيمان لحادث سير منذ ما يقرب من شهر، دخلت على إثره المستشفى لإجراء بعض العمليات الجراحية.

وسبق أن تعرضت الإعلامية المصرية لحادث سير في فبراير/شباط من العام الجاري، وأصيبت آنذاك بكدمات وإصابات بسيطة، فيما تهشم الجزء الأمامي من سيارتها بشكل كامل.