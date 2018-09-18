كيف بررت لجين عمران رقصها في عرس خاص بعد تسريب المقطع؟ (فيديو)

برَّرت الإعلامية السعودية لجين عمران رقصها في حفل عرس خاص، مساء الاثنين، بأنها كانت مطمئنة؛ لأن أصحاب العرس أكدوا عبر المايكروفونات منع التصوير خلال الحفل، وأنها لم تكن تلتفت للحضور لترى من يقوم بتصويرها خلسة من باب اطمئنانها للالتزام بطلب أهل العرس.

وقالت لجين في تغريدة عبر حسابها بموقع “تويتر” معلقة: “بكل بساطة حبيبتي لأن أهل العرس قالوا بالمايكرفون ممنوع التصوير فأخذت راحتي على الآخر .. والأهم إني لما رقصت تحاشيت النظر للمعازيم ونظراتهم لي لأنها تحرجني كثيرًا، وبالذات أن غالبيتهم ما أعرفهم!! لذلك ما كنت أعرف إن في وحده وقاحتها سمحت لها تصور”.

وأضافت: “

في المقابل، اتهم بعض المغردين عبر “تويتر” الإعلامية السعودية بأنها هي من دبر قصة تسريب المقطع الذي ظهرت فيه وهي ترقص في العرس، مرجعين ذلك إلى انحسار وجودها على الساحة الإعلامية ورغبتها في العودة للأضواء مجدَّدًا إيمانًا منها بقوة وسائل التواصل الاجتماعي، على حد قولهم.

وقالت مغردة تحت حساب باسم “لولو” موجهة خطابها للجين: “شلون ماانتبهتي لكل اللي جالسين يصورون ذولي .. التصوير مدبر من قبلك عشان ترجعين للاضواء لان قيمتك الحين كلها بالسوشال ميديا”، مرفقة سؤالها بصورة ظهرت فيها عدة نساء في العرس يقمن بالتصوير بشكل واضح وأمام الجميع.

شلون ماانتبهتي لكل اللي جالسين يصورون ذولي .. التصوير مدبر من قبلك عشان ترجعين للاضواء لان قيمتك الحين كلها بالسوشال ميديا pic.twitter.com/04oB9zyU47 — lolo (@aihh2000008) September 18, 2018

وقالت مغردة باسم “مقادير”معلقة على التصوير علانية في العرس: “البنات اللي يصورون على يمينك وشمالك وقدامك ووراك كيف تكذبين بهالشكل البشع !”.

البنات اللي يصورون على يمينك وشمالك وقدامك و وراك كيف تكذبين بهالشكل البشع ! pic.twitter.com/7qhYNLaanS — مقادير (@0Maqadir) September 18, 2018

وانتقدت مغردة تدعى “لموش” تبريرات لجين عمران قائلة: “احلفي عاد؟ مع كل خطا تسوونه تلقون اللوم على اللي حولكم صورني بالغلط ماكنت ادري نزلت السنابة غلط مارح اسامح الي سوا كذا وبرفع قضيه ..واضح جدا انها مبينه وقدامك معقولة ماشافوها الي رفعو المايك وقالو ممنوع التصوير …عجبيييب والله”.

احلفي عاد؟ مع كل خطا تسوونه تلقون اللوم على اللي حولكم صورني بالغلط ماكنت ادري نزلت السنابة غلط مارح اسامح الي سوا كذا وبرفع قضيه ..واضح جدا انها مبينه وقدامك معقولة ماشافوها الي رفعو المايك وقالو ممنوع التصوير …عجبيييب والله???? — لموش ????❤ (@4P8T4pGam3pUyxF) September 18, 2018

ومن جهتها، أكدت لجين عمران في معرض ردّها على منتقديها أنها لن تسامح من قام بتصويرها: “بخصوص إللي صوروني داخل عرس الحريم من غير علمي واخترقوا خصوصيتي وخصوصية أهل العرس ما راح أقول الله يسامحهم لأن ما يستحقون!!! لكن بقول حسبي الله .. حسبي الله .. حسبي الله و نعم الوكيل فيهم وما هم محللين ليوم الدين”.