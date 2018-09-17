حليمة بولند تخضع لعملية تجميل جديدة (فيديو)

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل اليوم الإثنين، مقطعًا مصورًا، قالوا إنه للإعلامية الكويتية المثيرة للجدل حليمة بولند، خلال زيارتها إحدى المراكز العلاجية لإجراء عملية تجميل في وجهها للحفاظ على نضارة جلدها.

وقالت حليمة إنها جاءت إلى طبيبتها من أجل استخدام تقنية تحديد عظمة الفك السفلي وشد الذقن، بوساطة “الألترا فورمار”، لكي تضمن الحفاظ على نضارة وجهها، خاصة أنها تخضع حاليًا لحمية غذائية من أجل إنقاص وزنها.

وذكرت حليمة خلال الفيديوهات، التي نشرتها الطبيبة المعالجة عبر حسابها بتطبيق “إنستغرام”، أنها رغم محاولات إنقاص وزنها إلا أنها لم تقاوم الشوكولاتة التي قدمت كضيافة لها في العيادة فأكلت منها.

وقدمت الطبيبة المعالجة بعض الشرح عن العملية والإجراءات التي ستخضع لها حليمة وبرنامجها العلاجي، والمستحضرات التي ستتعامل معها خلال فترة العلاج.