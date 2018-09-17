بعد نقلها للمستشفى.. تعرّف على وصية سما المصري (صورة)

حذّرت الفنانة والراقصة الاستعراضية سما المصري، اليوم الإثنين، متابعيها من مخاطر الوجبات السريعة ومضار الأكل خارج المنزل، وذلك على إثر تعرضها لوعكة صحية أدت إلى نقلها للمستشفى لتلقي العلاج.
وأرجعت سما ما حل بها إلى تناول الطعام خارج المنزل، حيث أصيبت، حسب قولها، بجرثومة في المعدة أدت إلى إصابتها بالتهابات في جدار المعدة وارتجاع في المريء، وهو ما جعلها توجه نصيحة لمتابعيها بهذا الشأن.
وقالت في تعليقها على الصورة التي نشرتها في حسابها بتطبيق “إنستغرام” وهي على سرير المرض: “خلوا بالكم كويس الأكل بره البيت والـ Fast food هو اللي بيجيب الأمراض دي واكتر من الأمراض دي….مفيش أحسن ولا أنضف من أكل البيت”.
وأضافت في وصفها لما حدث لها قائلة: “جالي هبوط وإغماء امبارح وقضيت ليلة في المستشفى اعمل تحاليل وفحوصات وطلع عندي جرثومة المعدة ((Helicobactor pylori )) وعملتلي التهابات في جدار المعدة وارتجاع في المريء.. وهبدا العلاج في البيت…..الحمد لله”.
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الصور دي قبل مااوصل البيت من شويه لما رحت المستشفي امبارح بعدما جالي هبوط واغماء امبارح وقضيت ليله في المستشفي اعمل تحاليل وفحوصات و طلع عندي جرثومه المعده ((Helicobactor pylori )) وعملتلي التهابات في جدار المعده وارتجاع في المرئ..وهبدا العلاج في البيت…..الحمد لله.. خلوا بالكم كويس الأكل بره البيت والFast food هو اللي بيجيب الأمراض دي واكتر من الأمراض دي….مفيش احسن ولا انضف من اكل البيت…اتوصوا بصحتكم وبوالدكم ووالدتكم دول اغلي حاجه ربنا أداها لنا….الحمد لله