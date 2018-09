بعد نقلها للمستشفى.. تعرّف على وصية سما المصري (صورة)

View this post on Instagram

الصور دي قبل مااوصل البيت من شويه لما رحت المستشفي امبارح بعدما جالي هبوط واغماء امبارح وقضيت ليله في المستشفي اعمل تحاليل وفحوصات و طلع عندي جرثومه المعده ((Helicobactor pylori )) وعملتلي التهابات في جدار المعده وارتجاع في المرئ..وهبدا العلاج في البيت…..الحمد لله.. خلوا بالكم كويس الأكل بره البيت والFast food هو اللي بيجيب الأمراض دي واكتر من الأمراض دي….مفيش احسن ولا انضف من اكل البيت…اتوصوا بصحتكم وبوالدكم ووالدتكم دول اغلي حاجه ربنا أداها لنا….الحمد لله