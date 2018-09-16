زواج الإعلامية السعودية نصرة الحربي (فيديو)

احتفلت الفنانة والإعلامية السعودية نصرة الحربي، مساء أمس بحفل زفافها، ونشرت مقطع فيديو من الحفل عبر حسابها على تطبيق “سناب شات”، دون أن تظهر فيه بوجهها أو وجه زوجها الذي حرصت على إخفاء هويته غير أن ناشطات سعوديات أكدن أن اسمه عبدالله دون مزيد من التفاصيل.

وكانت الحربي فاجأت جمهورها، مطلع الشهر الجاري بإعلانها خبر عقد قرانها، بنشرها صورة عبر حسابها الرسمي على موقع “انستغرام”، معلقة: “يسخر الله للطيبين أشباههم.. اللهم بارك لنا وبارك علينا واجمع بيننا في خير.. عبدالله & نصرة”.

وأظهر الفيديو القاعة التي أقيم بها الحفل واعتماد نصرة على الزهور والبالونات والديكورات الفخمة مع كتابة اسمي العروسين بالورود.

وحضر الحفل عدد من الفنانين ومشاهير مواقع التواصل.

في حفل زفاف الجميلة قلباً وقالباً #نصره_الحربي ربي يوفقهم ويرزقهم سعادة وفرحة ابدية ❤️???????????? pic.twitter.com/kBM8Wr5d8m — مروة سالم (@MarwaSB) September 15, 2018

????❤️ ماشاء الله الله يسعدهم

فارس المدني يعني بزواج نصره الحربي ????#زواج_عن_حب_او_تقليدي pic.twitter.com/WfeqtmIhrr — ﮼آسسّؤري ????????‍???? (@bent_aboha13) September 15, 2018

يذكر أن نصرة الحربي حرصت خلال الأيام الماضية على مشاركة متابعيها بتجهيزات حفل زفافها كافة، لحظة بلحظة من خلال نشر مقاطع حيّة لها وهي تشتري أغراض العرس من فستان زفاف وإكسسوار الشعر.

ويأتي زفاف نصرة الحربي بعد مرور ثلاثة أشهر على قرارها اعتزال الكاميرا وعدم الظهور بوجهها مرة أخرى، مشيرة إلى أنها ستكتفي بمواصلة عملها الإعلامي والصحفي من خلف الكاميرا.

وقالت: “عن قناعة وتوفيق من رب العالمين أعلن أنني من اليوم وحتى آخر يوم في عمري لن أصور وأظهر وجهي وحرمت وجهي على الكاميرات وسأكتفي أن أكون خلف الكاميرات”.