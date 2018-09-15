الفنان خالد النبوي ينعى والدته.. ماذا قال؟ ‎ (صورة)

نعى الفنان المصري خالد النبوي والدته، وقال في تغريدة نشرها بحسابه على “تويتر”: “أمي حبيبتي، بين أيدي ربنا سبحانه وتعالى، اللهم رحمتك الواسعة، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

أمي حبيبتي ..

بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى

اللهم رحمتك الواسعه

إنا لله وإنا إليه راجعون pic.twitter.com/J1bctNcOGP — Khaled El Nabawy (@KhaledElNabawy) September 14, 2018

إلى ذلك، شُيع جثمان والدة النبوي إلى مثواها الأخير أمس الجمعة من مسجد الحصري بالسادس من أكتوبر، بحضور عدد من أفراد الأسرة والأصدقاء المقربين للنبوي، ولم يحضر أحد من الفنانين التشييع، نظرًا لتكتم النبوي على خبر الوفاة لساعات وعدم الإعلان عن موعد العزاء.

ولم يتحدد حتى الآن ما إذا كان النبوي سيقيم عزاءً لوداع والدته، أم سيكتفي بالجنازة ومراسم التشييع التي أقيمت الجمعة.