بعد أسبوع على وفاته.. أريانا غراندي تحيي حبيبها السابق الفنان ماك ميلر‎

وجّهت المغنية أريانا غراندي تحية مؤثرة ،أمس الجمعة، إلى حبيبها السابق مغني الراب الأمريكي ،ماك ميلر، بعد أسبوع على وفاته عن 26 عامًا جراء جرعة زائدة.

وكتبت الشابة على “انستغرام” في رسالة هي الأولى من نوعها منذ وفاة الفنان، متوجّهة بكلامها إلى شريكها الذي انفلصت عنه في أيار/مايو الماضي، “أحببتك منذ اليوم الأول للقائنا عندما كنت في التاسعة عشرة من العمر وأنا سأحبك دومًا”.

وبعد وفاة ماك ميلر، اكتفت المغنية البالغة من العمر 25 عامًا بنشر صورة له على “انستغرام”، في خطوة لقيت انتقادًا لاذعًا على شبكات التواصل الاجتماعي حيث اتهمها مستخدمون بأنها السبب وراء وفاة حبيبها السابق.

وأردفت أريانا في رسالتها التي أرفقتها بشريط فيديو يظهر الفنان وهو يضحك لدى إدراكه أنها تصوّره “كنتَ أعزّ أصدقائي … ويؤسفني أنني لم أستطع أن أريحك من عذابك. فأنا كنت أريد ذلك من كلّ قلبي”.

وختمت “إلى ألطف شخص عرفته وأكثر الأشخاص حنية ذاق عذابًا لم يكن يستحقّه، آمل أن تكون أفضل حالًا الآن. فلترقد بسلام”.

وولد ميلر واسمه الأصلي مالكولم ماكورميك في بيتسبرغ في ولاية بنسيلفانيا، واشتهر بفضل بث موسيقاه عبر الإنترنت عندما كان مراهقًا، وكانت أغانيه تحوي موسيقى بسيطة مع إيقاع قوي يذكر ببدايات الراب.

وكان يتحدث علنًا عن مشاكل الإدمان التي يواجهها وقال في آب/أغسطس الماضي بمناسبة صدور ألبومه الخامس المسجل في استوديو “سويمينغ” إن وضعه يتحسن شيئًا فشيئًا.