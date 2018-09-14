أعلن الفنان المصري تامر حسني عرض فيلمه الجديد “البدلة” في السعودية، وذلك في اليوم الموافق ٢٠ سبتمبر الجاري.

وكتب تامر عبر حسابه الرسمي على موقع “إنستغرام”: “البدلة أول فيلم عربي يعرض في السعودية ابتداء من ٢٠ سبتمبر بسينما فوكس – الرياض بارك”.

“البدلة” قصة وبطولة الفنان تامر حسني شاركه في التمثيل الكوميديان أكرم حسني والفنانة الشابة أمينة خليل وهو من إنتاج وليد منصور وسيناريو وحوار أيمن بهجت قمر وإخراج محمد العدل.

ومن جانب آخر، كشف نجم الجيل حقيقة عمل جزء ثان من فيلم “البدلة”، موضحًا أنه أثناء تصويره للفيلم شعر أنه سيحقق نجاحًا كبيرًا وسيطالب الجمهور بجزء جديد، لذا ترك النهاية مفتوحة.