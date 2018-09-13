حليمة بولند تقرر مقاضاة منتقديها في دول الخليج

قالت النجمة الكويتية حليمة بولند إنها قرَّرت مقاضاة كل من أساء إليها أو شتمها، وكل من يروّج إشاعات ضدَّها، وذلك عبر ممثليها القانونيّين في دول مجلس التعاون الخليجي، وغيرها.

وكتبت بولند في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر” “سأقاضي كلَّ من أساء وشتم، وكلَّ من يروّج إشاعات عنّي سواء أكان داخل الكويت أم خارجها من خلال ممثليني القانونيين في دول مجلس التعاون وغيرها. واللي ما ربوه أهله يربيه القانون !”.

ويأتي تهديد النجمة الكويتية بمقاضاة منتقديها على خلفية الضجَّة التي أثيرت حولها، بعد نشر مقطع فيديو يزعم تلقيها هدية ثمينة من عطور عبدالصمد القرشي من جهات رسمية في المملكة العربية السعودية، قبل أن يتبيّن -لاحقًا- أن وراء الموضوع محتالين بينهم مواطن سعودي.