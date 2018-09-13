مي الحريري: ملحم بركات ارتد عن الإسلام بعد طلاقنا

كشفت الفنانة اللبنانية مي الحريري طليقة الملحن والمطرب الراحل ملحم بركات، أن الأخير اعتنق الدين الإسلامي حتى يتزوجها، وأشهر إسلامه مرتين، الأولى في سوريا والثانية في لبنان.

وقالت مي في لقاء على فضائية “الجديد”: “ارتد عن الإسلام بعد طلاقنا، وقام بتعميد نجلنا الوحيد ملحم جونيور الذي ينتمي للطائفة الأرثوذكسية”.

وبينت أن “سبب خلافهما وطلاقهما 3 مرات هو أنه كان يغار عليها كثيرًا”.

وأضافت: “خانني عدة مرات، لكن كنت أسامحه، لأنه كان الشخص الوحيد في حياتي”.

ولفتت إلى أن ملحم بركات “جمعته علاقات بالكثير من نجمات الفن اللبناني المشاهير والمبتدئات، لكنها الوحيدة التي تزوجها في العلن بسبب الكاريزما التي تمتلكها، وكانت إذا غابت عن سهرة من سهراته الغنائية يسأل عنها الجمهور”.

وأشارت إلى أن ملحم سجل كل أملاكه باسمها؛ لكنها تنازلت عن بعضها حتى تحصل على الطلاق والباقي سُجل باسم نجلهما.