بأزمة قلبية.. وفاة المغني الجزائري رشيد طه

فارق المغني الجزائري الأصل رشيد طه الحياة، ليلة الثلاثاء/ الأربعاء، بمنزله في باريس، بسبب سكتة قلبية خلال نومه، بحسب وسائل إعلام فرنسية.

وكان المغني الراحل في التاسعة و الخمسين، وقد اشتهر بين الجمهور العربي بأدائه للأغنية التراثية الشهيرة “يا رايح وين مسافر” التي لقيت نجاحًا كبيرًا في التسعينيات من القرن الماضي.

وولد المغني بضواحي مدينة وهران، ثم رحل إلى منطقة الألزاس بفرنسا في العاشرة من عمره، حيث خاض مسارًا فنيًا مميزًا، خاصة في موسيقى الروك، وكان نجم المجموعة الموسيقية Carte de Séjour.

وبعد انفصال المجموعة، تابع رشيد طه تألقه، وتمكن من المزج بين ثقافته الموسيقية إلام، و موسيقى الروك الانجلوساكسونية، كما مزج بعد ذلك بين الموسيقى الإليكترونية و الشرقية.

قدم مع مواطنيه النجمين خالد وفضيل عرضًا موسيقيًا مميزًا سنة 1998 باسم « 1,2,3 Soleil ».

وتمكن رشيد طه من إتمام البومه الأخير، قبل وفاته، وكان ينوي طرحه سنة 2019.