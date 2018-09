الممثلة البحرينية شذى سبت تتعرض لوعكة صحية “غامضة”

View this post on Instagram

اللهم لك الحمد والشكر .. ﴿ إني ﻷجد ريح يوسف ﴾ ‏ ‏﴿فرجعناك إلى أمك كي تقر ‏عينها وﻻ تحزن ﴾ ‏ ‏كلها إشارات ودﻻﻻت تقول لك : ‏ ‏" ﻻ عسر يدوم إﻻ وخلفه فرج ربك " إن الله لا يبتليك بشيء الا و به خير لك حتى وإن ظننت العكس فالحنين ابتلاء ، والفراق ابتلاء ، و المرض ابتلاء ، والموت ابتلاء كل أمر يزعجك ويعكر صفو حياتك وينزل دمعاتك فهو ابتلاء فلا تنسى وعد الله تعالى : وبشر الصابرين اسأل الله ان يطرح في أجسادنا وأرواحنا البركة والصحة والعافية الحمد لله عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته فكرر الشكر لربك فأنت تملك الدنيا وأنت لا تشعر اللهم لك الحمد والشكر ___________________________ ما شاء الله .. سبحان الله .. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم .. الحمد لله .. الله اكبر .. استغفر الله العظيم .. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير .. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .. سبحان الله وبحمده والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر .. اللهم ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين