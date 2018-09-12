الممثلة البحرينية شذى سبت تتعرض لوعكة صحية “غامضة”

دخلت الممثلة البحرينية شذى سبت المستشفى، بعد تعرضها لوعكة صحية لم تكشف عن تفاصيلها.

وكانت شقيقتها الفنانة شيماء، قد نشرت على حسابها في موقع “تويتر” دعاء لشذى بالشفاء، مطالبة جمهورها بالدعاء لها، وكتبت: “اللهم يا من تُعيد للمريض صحته ويا من تستجيب دعاء البائس الضّعيف أن تستجيب الدعاء، وتشفي كل مريض، ربّي أسالك أن تُشفي أختي #شذى_سبت وأن تلطف بجسدها وتكتب وتجمع لها بين الأجر والشفاء، متابعِيَّ الغالينَ دعواتكم لاختي شذى، ربي (يقومها) بالسلامة ويعافيها”. مكتفية بنشر صورة من قلب غرفة مستشفى، في دلالة على تواجدها فيها.

اللهم يا من تُعيد للمريض صحته

وَيَا من تستجيب دعاء البائس الضّعيف

أن تستجيب الدعاء وتشفى كل مريض

ربّي أسالك أن تُشفي اختي #شذى_سبت

وان وتلطف بجسدها وتكتب وتجمع لها

بين الأجر والشفاء

متابعيني الغالين دعواتكم لاختي شذى ربي يقومها بالسلامة ويعافيها pic.twitter.com/epzWWeBYBC — شيماء سبت???????????? (@shaimasabt) September 11, 2018

بدورها، نشرت شذى على حسابها الرسمي في “إنستغرام” عدة صور “مبهمة” من داخل مستشفى، وقد اكتفت بإظهار يدها المعلَّقة بسيروم تغذية، ومعلِّقة بأدعية كثيرة وصلوات وحمد وشكر، كما نشرت أدعية عبر حساباتها الأخرى.

ويبدو أن “سبت” تعرضت لوعكة قبل يومين فقط، وذلك لتحول ما تنشره عبر حساباتها الرسمية قبل يومين إلى أدعية بالشفاء.

ومن غير المعروف الأسباب التي أدت إلى الوعكة الصحية، إذ اكتفت شذى وشقيقتها بدعوات الشفاء دون المزيد من التفاصيل، في حين ذكرت وسائل إعلام أنها ترقد حاليًا في المستشفى.

يذكر أن شذى سبت من عائلة فنية، فوالدتها وأخواتها الثلاث يعملن أيضًا في مجال التمثيل.