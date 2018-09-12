في تسجيل صوتي.. عيضة المنهالي يكشف حقيقة ما حدث معه في المغرب

نفى الفنان الإماراتي عيضة المنهالي ما تم تداوله من أخبار حول القبض عليه في المغرب بتهمة الفساد وممارسة الرذيلة، مؤكدًا على أنها إشاعات مغرضة.

وقال المنهالي، في تسجيل صوتي نشره الإعلامي ربيع هنيدي عبر صفحته على تطبيق “إنستغرام”، بأن “هناك أناسًا مندسين قاموا بنشر الإشاعة” التي نفاها جملة وتفصيلًا، على حد تعبيره.

وأضاف أن “هناك أناسًا صادقين، عملوا على التصدي لهذه الإشاعة”، مؤكدًا بأنه بخير ومتواجد برفقة أصدقائه.

وكانت مواقع إخبارية تناقلت مزاعم أوردها موقع مغربي مفادها أن 48 شخصًا من بينهم الفنان والشاعر الإماراتي عيضة المنهالي ألقي القبض عليهم في وقت متأخر من ليلة السبت الماضي، بناء على شكوى من الجيران من قبل النيابة العامة بمحكمة الجنايات بمراكش.