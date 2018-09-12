سجن نهيلة إملقي ملكة جمال المغرب لقتلها طفلين وهي “سكرانة”

قرر القضاء المغربي، يوم الاثنين، سجن ملكة جمال المغرب المعروفة إعلاميًّا بـ”باربي المغرب” نهيلة إملقي في انتظار محاكمتها، بعد أن تسببت في مصرع طفلين متشردين في حادثة سير بمدينة مراكش.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن “إملقي” المقيمة في دبي، تقبع في سجن في المغرب منذ يوم الأحد، حيث رفضت المحكمة الابتدائية بمراكش بعد التحقيق معها في الحادثة، إطلاق سراحها مؤقتًا، وحددت الثلاثاء المقبل موعدًا لانطلاق أولى جلسات محاكمتها، فيما وجهت لها تهمة القتل والقيادة بسرعة مفرطة.

قيادة متهورة وسكر

وأثناء قيادة “إملقي” يوم الحادثة، اصطدمت سيارتها التي كانت تقودها بسرعة عالية وبحالة سكر شديد، بشجرة موجودة عند منعطف في مراكش، وكان ينام تحت الشجرة التي على الرصيف طفلان مشردان.

وأدت قوة اصطدام “إملقي” بعد أن فقدت السيطرة على سيارتها -التي وصفت بالفارهة من نوع “رانج روفر” – إلى سقوط الشجرة التي يقبع تحتها الطفلان؛ ما أدّى إلى مصرعهما في الحال.

ودفع تدخل “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” إلى تحرك قانوني قوي واعتقال ملكة جمال المغرب، حيث أوضحت الجمعية في بيانها أن “الحادث وقع في الساعات الأولى من صباح السبت الـ 8 من سبتمبر/أيلول بشارع مولاي عبد الله بمقاطعة جيليز في مراكش، بالقرب من كلية العلوم السملالية، أدى إلى تعرض الطفلين للدهس من طرف سيارة فارهة تعود ملكيتها لفتاة معروفة في الوسط الاجتماعي”.

مفاجأة انقلبت عليها

ويبدو أن “مفاجأة” إملقي التي وعدت بها جمهورها انقلبت عليها، حيث بدت متحمسة في آخر تعليق لها عبر حساب تنشط عليه في “انستغرام”، بعد أن كتبت تعليقًا منذ 6 أيام “بنات انتظروا المفاجأة قريبًا بتعجبكم”. لكن الحادثة التي وقعت فيما بعد تسببت بمفاجأة من نوع آخر لـ”باربي المغرب” التي تنتظر حكمًا بالسجن.