عيضة المنهالي يرد بطريقته على شائعة القبض عليه في المغرب

ردّ الفنان الإماراتي عيضة المنهالي بطريقة غير مباشرة على شائعة اعتقاله في المغرب، عبر نشر بيت شعري لأحد أصدقائه، في حسابه على موقع “إنستغرام” للتواصل الاجتماعي.

وتدافع الأبيات الشعرية التي وقعت باسم علي الخوري عن المنهالي في وجه الإشاعة حول اعتقاله بمراكش، التي تداولتها بعض وسائل الإعلام في المملكة المغربية.