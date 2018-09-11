عيضة المنهالي يرد بطريقته على شائعة القبض عليه في المغرب

ردّ الفنان الإماراتي عيضة المنهالي بطريقة غير مباشرة على شائعة اعتقاله في المغرب، عبر نشر بيت شعري لأحد أصدقائه، في حسابه على موقع “إنستغرام” للتواصل الاجتماعي.
وتدافع الأبيات الشعرية التي وقعت باسم علي الخوري عن المنهالي في وجه الإشاعة حول اعتقاله بمراكش، التي تداولتها بعض وسائل الإعلام في المملكة المغربية.
وكان مصدر مقرب من المنهالي سخر في حديث سابق لـ”إرم نيوز” من مزاعم القبض عليه في المغرب بتهمة الدعارة، معتبرًا أن هذه الأنباء عارية تمامًا عن الصحة.
ونفى مصدر أمني في مدينة مراكش المغربية لـ”إرم نيوز” كذلك هذه المزاعم مؤكدًا أن لا أساس لها من الصحة.
وكانت مواقع إخبارية قد تناقلت مزاعم أوردها موقع مغربي مفادها أن 48 شخصًا من بينهم الفنان والشاعر الإماراتي عيضة المنهالي ألقي القبض عليهم في وقت متأخر من ليلة السبت الماضي، بناء على شكوى من الجيران من قبل النيابة العامة بمحكمة الجنايات بمراكش.
وسخر المصدر الأمني من هذه الأنباء مؤكدًا أن مداهمة بهذا الحجم ما كانت للتم دون أن تعلن بشكل مفصل وتنتشر صورها في مواقع التواصل الاجتماعي.